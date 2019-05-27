فيديو| سيدة بملابس إحرام الرجال داخل مكة

نشر أحد حسابات "يوتيوب"، فيديو لامرأة ميّزها شعرها الطويل، وحلق ترتديه في أذنيها وهي تؤدي العمرة، لكنها كانت مرتدية ملابس الرجال.

وظهرت السيدة في الفيديو الذي تداوله رواد مواقع "السوشيال ميديا"، معتبرينه أمرا غريبا، بكتف عار وشعر مكشوف، فيما لم يوضح الفيديو ما إذا كانت قد انتهت من أداء العمرة أم لا.

واجتمع حول السيدة عدد من رجال الأمن، في محاولة لفهم الموقف، والسبب الذي يجعلها تطوف بهذا الشكل، بحسب "روسيا اليوم".

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وجاءت التعليقات بين متعجبة من الموقف، وبين مدافع عن السيدة، معللين أنّها ربما لا تعرف سنن العمرة، بينما استنكر البعض الآخر كيف لم يخبرها أحد بذلك.

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