مواد وأطعمة يحذر تسخينها داخل الميكروويف

الميكروويف من الأجهزة التي لا غنى عنها داخل المطبخ، إذ يتسم بسرعة تسخين الطعام، لكن ليست كل الأطعمة صالحة للتسخين بداخله، لذلك عرض موقع BBC mundo الأطعمة التي يجب الابتعاد عن تسخينها داخل الميكرويف.

البيض المسلوق

أفادت دراسة أجريت في العام 2017 عن مخاطر إعادة تسخين البيض المسلوق داخل الميكروويف، إذ كشف الباحثون أنّه خلال إعادة التسخين تتكون جيوب صغيرة من الماء داخل الصفار تجعل درجة حرارتها أعلى بكثير من درجة حرارة الغليان العادية.

العلب البلاستيكية

يكمن الخطر من تسخين العلب البلاستيكية داخل الميكروويف في وصول أجزاء من المكونات البلاستيكية إلى الطعام.

وأجرت مجلة Environmental Health Perspectives الطبية، تجربة، بيّنت أنّ جميع المنتجات التي اختبرت تقريبًا (زجاجات الأطفال وأكياس التعبئة المضغوطة) أفرزت مواد كيميائية.

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لذلك لا ينصح باستخدام أي مواد قابلة لإعادة الاستخدام في الميكروويف، مثل قوالب الآيس كريم أو علب الزبادي.

اللحوم المجمدة

توجد احتمالية بأنّ تسخين اللحوم المجمدة داخل الميكروويف يعمل على ظهور البكتيريا في اللحوم، لذلك يفضل إزالة تجميد اللحوم عن طريق المياه المغلية.

فواكه وخضراوات

قد يؤدي تعرض الفاكهة والخضراوات للموجات بصورة مباشرة، إلى فقدان المواد المضادة للأكسدة، وفقًا لبعض الخبراء.

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