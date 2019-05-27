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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما يتصوّر بعض مُصنّعي الأحذية أن تقديمهم لأشكال مختلفة و"جنونية" يساعدهم على نشر منتجاتهم وتكوين قاعدة أكبر من الزبائن في كل مكان، لكن الوضع لا يكون هكذا على طول الخط.
وتظهر بين الحين والآخر بعض الأشكال القبيحة التي لا يمكن أن تمُتّ للموضة بأي صلة على الإطلاق.
ولمقاومة ذلك الاتجاه، تم مؤخرًا إطلاق حساب جديد على "إنستغرام" باسم Crimes Against Shoe-manity مهمته الكشف عن أسوأ صيحات الأحذية التي يتم تصنيعها.
ومن بين صور الأحذية "البشعة" المنشورة على ذلك الحساب، زوج لحذاء مزوّد بكعب مستوحى من شكل المعكرونة، وآخر مزوّد من المُقدّمة برؤوس تماسيح وأشكال أخرى غريبة.
ويُمكنك الاطلاع على مجموعة الصور المرفقة هنا لمشاهدة أغرب الأحذية التي قام مصنعو الأحذية بإنتاجها والترويج لها كمنتجات عصرية خلال الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب على "إنستغرام" يرصد "أبشع" صيحات الأحذية .. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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