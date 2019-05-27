مكياج سلافة معمار في مسلسل الحرملك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 مايو 2019 01:43 مساءً - منذ بداية مشوارها الفني، لفتت النجمة السورية سلافة معمار الأنظار، فهي تمتلك ملامح جذابة جداً عززتها بتطبيق أساليب مكياج تجمع الرقي والنعومة في الوقت نفسه. إلا أنها خرجت عن عادتها في مسلسل الحرملك التي تشارك في بطولته والذي يُعرض خلال شهر رمضان 2019، واعتمدت أسلوب مكياج مختلفاً.



في ما يلي، سنقدم لك أبرز خطوط مكياج سلافة معمار في الحرملك.

سلافة معمار



مكياج سلافة معمار... مميزاته

لطالما تميزت النجمة سلافة معمار بإطلالاتها الناعمة ومكياجها الهادئ المفعم بالأنوثة، الذي تحافظ فيه على ملامحها الطبيعية بعيداً عن المبالغة. فهي تتمتع بجمال أخاذ، وتعد ملامحها مزيجاً للجمال الشرقي والغربي، بالتالي هي لا تبالغ في العادة في استخدام مستحضرات المكياج، كما أنها تستخدم ألوان مكياج هادئة، لا سيما الترابية منها، والبيج بتدرجاته المختلفة، إضافة الى الوردي. وتكتفي سلافة معمار في مكياجها بتطبيق الكحل الأسود داخل عينيها، وأحياناً تستعين بالكحل الأبيض لتحديد رسمة العين. إضافة الى ذلك، لا تستغني سلافة معمار عن استخدام الكونسيلر، فهو يخفي التعب والإرهاق والهالات السوداء حول منطقة العين. إضافة الى ذلك، تحدد شفتيها بقلم تحديد الشفاه البيج، ومن ثم تستخدم أحمر الشفاه البيج المائل الى الزهري. وتعزز سلافة معمار من جمال نظراتها باستخدامها الدائم للماسكرا المطوِّلة للرموش، كما تزيد من توهج وإشراقة وجهها عبر تطبيقها البلاش الوردي على أعلى وجنتيها.

مكياج سلافة معمار

مكياج سلافة معمار في الحرملك

خرجت النجمة سلافة معمار في مسلسل الحرملك، عن المألوف، وابتعدت عن المكياج الناعم، وذلك ليكون مناسباً لشخصيتها في العمل، فهي تؤدي دور صاحبة الخان الذي تعمل فيه نساء كثيرات جميلات ومميزات، ويستقبل كبار الشخصيات التي تدير البلاد في عهد الاحتلال العثماني. لذلك، هي تعتمد فيه المكياج القوي للشفاه والحاد للعينين، حيث تستخدم الروج الأحمر البارز والجريء، والكحل العربي الأسود العريض، الذي تستخدمه على الرموش العليا وتحت الرموش السفلية، ممتداً من مدمع العين ومسحوباً الى خارج العين. إضافة الى ذلك، تستعين سلافة معمار بظل العين البني الداكن لتظليل الجزء الخارجي للعين، مع تحديد الحاجبين بطريقة بارزة.

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مكياج سلافة معمار في الحرملك

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