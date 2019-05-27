"لجل عيون الزوج".. لميس الحديدي وروجينا يهنئان الزمالك رغم تشجيعهن "الأهلي"

حرص العديد من المشاهير على تهنئة نادي الزمالك، عقب الفوز أمس ببطولة كأس الكونفدرالية، رغم انتمائتهن للنادي الأهلي الأحمر، بسبب أزواجهن، وعلى رأسهن الإعلامية لميس الحديدي، المعروفة بانتمائها الشديد للنادي الأهلي، إذ نشرت عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة لكأس البطولة مُعلقة: "مبروك للزمالك"، الأمر الذي ربطه البعض بأنّ التهنئة بسبب زوجها الإعلامي عمرو أديب، الذي يعد واحد من مشجعي القلعة البيضاء.

وعلى الجانب الآخر، شاركت الفنانة روجينا، متابعيها، بصورة لزوجها الفنان أشرف زكي، داخل الاستاد، مُعلقة: "مبروك يا زملكاوي، كأس الكونفدرالية".

Advertisements

بينما نشرت الفنانة نشوى مصطفى، قائلة: "الحمد لله الزمالك، مبروك يا مصر، أهلاوية بس جوزي وابن زمالكاويين، فرحتهم فرحت قلبي".

واقتنص الزمالك لقب الكونفدرالية أمس، من نظيره المغربي نهضة بركان، عقب الفوز بركلات الترجيح.

​