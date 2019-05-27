إحداهن رفعت علم المغرب.. كيف احتفلت زوجات لاعبي الزمالك بـ"الكونفدرالية"

مع انطلاق صافرة نهاية المُباراة، وإعلان الزمالك بطلًا للكونفدرالية، حرصت العديد من زوجات لاعبي الزمالك، على الاحتفال برفقة أزواجهن داخل الملعب، ووسط الجماهير.

بأحضان وقبلات على الرأس، شاركت ميرفي النقاز زوجة المحترف التونسي حمدي النقاز، زوجها في رفع الكأس من داخل الملعب، كما حرصت على اصطحاب طفلتها والتقاط الصور التذكارية، وسط الحشد الجمهوري.

وظهرت زوجة لاعب الزمالك والمغرب حميد أحداد، وهي ترفع علم بلدها المغرب بصحبة الأخير، وأمامهما كأس البطولة.

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وعلى الجانب الآخر، حرصت دنيا الحلو الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، على الظهور إلى جانب زوجها اللاعب محمد عنتر داخل الملعب لمشاركته في التقاط صورة الفوز.

واقتنص الزمالك اقتناص اللقب أمس، من نظيره المغربي نهضة بركان، عقب الفوز بركلات الترجيح.

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