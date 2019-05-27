الإحصاء: ارتفاع متوسط عمر الإناث في مصر من 72.5 عاما لـ74.7

استعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الوضع الصحي الراهن للمرأة في دول العالم المختلفة، بمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة".

وأوضح الجهاز في بيان عنه اليوم، أنّ الاحتفال بهذا اليوم، يأتي بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة، من أجل الحقوق الإنجابية في كوستاريكا عام 1987، والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوما عالميا من أجل تنمية صحة المرأة.

ومن أهم المؤشرات وفقا لبيانات الجهاز، ما يلي.

العمر المتوقع عند الميلاد للإناث

- ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.5 عاما مقابل 69.7 عاما للذكور عام 2014، إلى 74.7 عاما للإناث مقابل 72.3 عاما للذكور عام 2018.

- بلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات في الفئة العمرية (60 - 64 عاما) 18.8 عاما مقابل 18.3 عاما للذكور، وأقل توقع للبقاء في الفئة العمرية (75 عاما فأكثر) 8.5 عاما مقابل 9.7 عاما للذكور عام 2018.

معدل وفيات الإناث

- شهد معدل وفيات الإناث انخفاضا طفيفا من 5.6 حالة وفاة لكل 1000 من الإناث عام 2014 ليصل إلى 5.3 حالة وفاة لكل 1000 من الإناث عام 2017.

أسباب وفيات الإناث

- شهدت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدوري انخفاضا طفيفا من 50.9% عام 2014 إلى 50.6% من إجمالي وفيات الإناث عام 2017، وكذلك نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 9.5% عام 2014 إلى 8.9% من إجمالي وفيات الإناث عام 2017.

- وبالنسبة لوفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز التنفسي، انخفضت من 8.3% عام 2014 إلى 8% عام 2017.

- بلغت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام 6.7% عام 2014 مقابل 6.4% عام 2017.

- كانت أقل نسبة لوفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس، إذ انخفضت من 0.2% عام 2014 إلى 0.1% عام 2017.

معدل وفيات الأمهات

Advertisements

- يعرف معدل وفيات الأمهات بأنّه عدد الأمهات اللاتي يتوفين خلال عاما ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة، أو خلال فترة الـ40 يوما التالية للولادة (فترة النفاس) لكل 100 ألف مولود حي داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.

- انخفض معدل وفيات الأمهات من 52 سيدة لكل 100 ألف مولود حي عام 2014 إلى 46 سيدة عام 2017.

- 12.3% نسبة كبار السن من الإناث ذوي الصعوبات (من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة) عام 2017.

- 759 ألف عدد كبار السن (60 عاما فأكثر) ذوي الصعوبات من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة بنسبة 10.68% منهم (12.3% من الإناث مقابل 9.3% من الذكور).

- مثلت صعوبة المشي أو صعود السلالم أعلى نسبة بين الصعوبات في الفئة العمرية (60 عاما فأكثر)، إذ بلغت 9.9% للإناث مقابل 6.8% للذكور من إجمالي الذين لديهم صعوبات من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة.

جهود المجلس القومي للمرأة من أجل تنمية صحة المرأة

- الكشف المبكر لسرطان الثدي بالكامل لـ52 ألف حالة من خلال "فروع المجلس القومي للمرأة، مركز صحة المرأة بوزارة الصحة، معهد الأورام، معهد ناصر، ومستشفى بهية".

- مشروع قانون حماية المرأة من العنف.

- مشروع قانون مكافحة زواج القاصرات.

جهود وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تنمية صحة المرأة

- رفع وعي 1.150 مليون أسرة بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير خدمات تنظيم الأسرة للسيدات بالمجان من خلال 92 جمعية أهلية في 10 محافظات.

- تنفيذ 439 ألف زيارة وتحويل 51 ألف سيدة للوحدات الصحية وعيادات المشروع لتلقي الخدمة.

- تجهيز وتطوير 33 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية وتوفير طبيبات وممرضات لضمان انتظام الخدمة، وجار تطوير 37 عيادة إضافية في مناطق محرومة من الخدمة.

- إطلاق حملات إعلامية وميدانية مكثفة، وتوظيف طاقات 1271 مثقفة مجتمعية للتوعية.الإ

​