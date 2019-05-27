منيو العزاب في 22 رمضان: طاجن بامية باللحم والحلو قطايف

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميًا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة، التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة، عبارة عن طاجن بامية باللحم.

تعتبر البامية بشكل عام من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، ويعتبر طاجن البامية بمثابة أفضل الأكلات التي تزين مائدة المصريين، ويطلق عليها اسم "ويكا".

المكونات

0.5 كيلو لحمة ضاني

0.5 كيلو بامية صغيرة

حبهان

عود قرفة

نصف ملعقة سكر

ملح

فلفل

بصل

ثوم مفروم

2 كوب عصير طماطم

طريقة التحضير

- تسلق اللحمة لمدة ساعة على النار بالطريقه العادية.

- تقمع البامية وتغسل جيدا وتنقع في ماء به ملعقة خل وعصير ليمونة.

- تشوح اللحمة المسلوقة على النار بملعقة زيت وملعقة سمن حتى يتغير لونها، ثم تضاف البصلة المفرومة والثوم ويشوح قليلا، ثم ننزل بالطماطم المعصورة والملح والفلفل ونتركها حتى التسبيك.

- نصفي البامية من المياه ونضعها في طاجن، وفي طاسة على النار نضع ملعقة زيت ونشوح فيها 5 فصوص ثوم وملعقة صغيرة كسبرة، ثم تضاف الشوربة وتطفأ النار.

- تضاف شوربة الثوم على التسبيكه وتقلب جيدا ثم تضاف إلى البامية وتدخل فرن متوسط لمدة ساعة إلا ربع، وتقدم بعد احمرار وجهها.

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الحلويات

القطايف

المكونات

2 كوب من الطحين.

نصف كوب من السميد الناعم.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

2 كوب ونصف من الماء

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من النشا.

طريقة التحضير

- تخلط المواد الجافة مع بعضها "الطحين، السميد، الخميرة، السكر، الباكنج باودر، الملح، النشا" في وعاء.

- يضاف الماء وماء الزهر إلى الخليط، ويتم خلطهم وعجنهم جيدا حتى تصبح العجينة متجانسة ولينة، ثم تترك ساعة تقريبا حتى تخمر جيدا.

- يوضع في إبريق للسكب، ويتم تجهيز مقلاة سميكة وتوضع على النار حتى تسخن جيدا، ومن ثمّ يتم صبّ مقدار ملعقة من الخليط فوق المقلاة لنحصل على شكل دائري، ونكرر الصب حتى تمتلئ المقلاة، ويمكن التحكم بالحجم المرغوب.

- إذا ظهرت فقاقيع على وجه العجين، فإنّ ذلك يدل على أنّه قد تخمر جيداً، وتترك العجينة في المقلاة حتى تتحمر من جهة واحدة، بحيث تكون الجهة العليا جافة، ثم تزال من المقلاة وتوضع على قماش مجهز مسبقاً.

- يتم حشو القطايف باليوم نفسه الذي تم إعداده فيه، ويُحْشا بالحشوة المجهزة مسبقا وحسب الرغبة، ثمّ يقلى بالزيت على النار، أو يشوى، وبعدها يتم وضعه بالقطر، فيصبح جاهزاً للتقديم.

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