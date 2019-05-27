تحرص ربات المنازل على شراء البيتي فور سابيله لأولادها، احتفالا بقدوم عيد الفطر المبارك، ونقدم لكِ اليوم طريقة عمله في المنزل بسهولة ودون وقت أو مجهود. المكونات كيلو دقيق 400 جرام زبدة 200 جرام سمنة 300 جرام سكر ناعم 2 بيض ملعقة صغيرة لبن بودرة رشة فانيلا كاكاو "حسب الرغبة" شوكولاتة خام فورمسيل "للتزيين" الخطوات تمزج المكونات سويا. يوزع القليل من الدقيق على اللوح الخشبي، ثم يفرد فوقها العجين بالنشابة. Advertisements بقطاعه صغيرة تقطع العجين، ثم ترص في قالب فرن مفروش بورق الزبدة. يدخل القالب الفرن على درجة حرارة 100 درجة لمدة 15 دقيقه حتى يتحرك في القالب. تذاب الشوكولاتة في حمام بخار، ويتم لصق كل زوجين من البيتي فور ببعضهما بواسطة المربى. تغمس البتيفور في الشوكولاتة، ويمكن دهن السطح بالمربى وغمسه في الفورماسيل. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بيتي فور سابليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.