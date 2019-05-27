انت الان تتابع تفاصيل خبر العراق يوثق تضرر 147 ألف منزل جراء الحرب على "داعش" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 10:51 صباحاً - أكد مصطفى الهيتي، رئيس صندوق إعمار المناطق المحررة من الإرهاب بالعراق، أن عدد المنازل المتضررة جراء الحرب على "داعش"، شمالي وغربي البلاد، بلغت 147 ألف وحدة سكنية.

وقال الهيتي، في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد: إن"إجمالي الوحدات السكنية المتضررة بالحرب على "داعش" بلغت 147 ألف وحدة، 40% منها مدمرة بالكامل".

Advertisements

وقدرت الحكومة العراقية، في فبراير من العام الماضي، وفقاً لدارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وتعرضت البنى التحتية (مشاريع الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية) في المحافظات الشمالية والغربية لدمار كبير على مدى 3 سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم "داعش" الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف عام 2014.

وتعد مدينة الموصل شمال العراق، أكثر المدن التي تعرضت بناها التحتية ومنازل المدنيين وممتلكاتهم للدمار، من جراء المعارك العنيفة التي دارت بين القوات الحكومية ومسلحي التنظيم.