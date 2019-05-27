من عليا بهات إلى كارينا كابور.. نسقي نقشة التقليمات على طريقة بوليوود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلفت نجمات بوليوود الأنظار دائمًا بجاذبيتهن، وكثيرًا ما يكنّ سر إلهام الكثيرات لاعتماد إطلالات مميزة وأنيقة، كما أنهن يواكبن الموضة على طريقتهن الخاصة.

وفيما يتعلق بموضة هذا الموسم، تأتي التقليمات بين أبرز صيحات النقشات، وكما اعتدنا، تتميز نجمات بوليوود بإضافتهن لطابعهن المميز على الصيحات العصرية.

وفيما يلي، نقدم لكِ من خبراء الموضة، كيفية تنسيق صيحة التقليمات على طريقة جميلات بوليوو:

عليا بهات

في إطلالة بسيطة تميزت بالجاذبية، ارتدت عليا فستانًا ذا تقليمات تجمع بين الوردي والسيموني بشكل أنيق وعصري، وبالإضافة إلى صيحة التقليمات، تميز الفستان بصيحة الأكمام المنتفخة.

ديبيكا بادوكون

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أثناء حضورها مهرجان كان هذا العام، أشعلت ديبيكا السجادة الحمراء بأكثر من إطلالة جذابة، ومن بين تلك الإطلالات، ارتدت بدلة بنطلون غير تقليدية بتاتًا، تميزت بتقليمات الأزرق والأبيض، وأضفت مزيدًا من العصرية بذلك الحذاء الزاهي.

آيشواريا راي باتشان

من بين مختلف النجمات اللاتي لفتن الأنظار في مهرجان كان 2019، كانت آيشواريا بين جميلات بوليوود اللاتي أشعلن السجادة الحمراء بأكثر من إطلالة، ومن بينها ذلك الفستان الجميل الذي تميز بتصميمه الأنثوي ذي الكسرات.

كارينا كابور خان

في حين أن الأسود أو الأحمر مع الأبيض، تعد من ألوان التقليمات الكلاسيكية، إلا أن ذلك لا ينكر أن للتقليمات باللون الأسود والأصفر لمسة عصرية وذات جاذبية من نوع خاص، وإذا أردتِ، يمكنك ارتداء بنطلون فضفاض عالي الخصر مثل كارينا وتنسيقها توبًا قصيرًا أو أي تصميم آخر من اختيارك بالنقشة نفسها.