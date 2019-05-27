هذه الأعراض تنذر بالتهاب المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي إن آلام أعلى البطن قد تشير إلى الإصابة بالتهاب المعدة، خاصة عندما تكون مصحوبة بالغثيان والشعور بالامتلاء والتجشؤ.

وأوضحت الرابطة أن التهاب المعدة هو التهاب يُصيب بطانة المعدة، مشيرة إلى أنه قد يرجع إلى أسباب عدة، كعدوى بكتيرية أو فيروسية شديدة أو تسمم غذائي أو الإفراط في تناول الأطعمة الحريفة أو شرب القهوة أو الخمر أو التدخين، بالإضافة إلى التوتر النفسي الشديد.

كما قد يرجع التهاب المعدة إلى تعاطي أدوية معينة، كأدوية الروماتيزم والمسكنات مثل إيبوبروفين وديكلوفيناك وحمض أسيتيل ساليسيليك، وكذلك الكورتيزون خاصة بالاشتراك مع المسكنات.

لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر لتحديد سببها الحقيقي والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.