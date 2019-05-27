هدافة زي "صلاح".. معلومات عن سارة عصام بعد فوزها بالحذاء الذهبي

فازت سارة عصام المحترفة المصرية بصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي، ونجمة المنتخب الوطني للسيدات بجائزة هداف ستوك سيتي هذا الموسم، عقب تسجيلها 12هدفا، تمكنت من إحرازهم خلال 12 مباراة، ليرتبط اسمها في الدوري الإنجليزي بمحمد صلاح هداف ليفربول.

وعقب الإعلان عن جوائز الأفضل في ستوك سيتي هذا الموسم، حصلت سارة عصام على جائزة الحذاء الذهبي من الـ"بوترز"، وعلقت قائلة: "إنجاز جديد في مسيرتي، خطوة إيجابية أخرى تقربني من أحلامي، لم أكن أحقق كل ذلك دون زملائي وفريق العمل بالنادي، كنت محظوظة بوجودي هنا للدفاع عن ألوان ستوك سيتي".

وترصد "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن سارة عصام:

- تبلغ من العمر 20 عاما.

- بدأت ممارسة كرة القدم في سن 13 عاما.

- انضمت إلى أكاديمية وادي دجلة منذ سبعة عوام، وتم تصعيدها لفريق الناشئات.

- تعتبر أول لاعبة مصرية تحترف في صفوف الدوري الإنجليزي.

- لعبت في صفوف منتخب الشباب المصري.

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- تجيد اللعب في مركز المهاجم أو الجناح الأيمن أو الوسط المهاجم.

- خاضت اللعب في ثلاثة أندية إنجليزية، هم "سندرلاند وبرمنجهام ودربي كونتي".

- انضمت لصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي عام 2017.

- حققت بطولات دورية، منحتها رصيدًا سمح لها باللعب في إنجلترا.

- شاركت في أكثر من 25 مباراة دولية.

- توجت في ديسمبر الماضي بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018، والتي تقدمها مؤسسة لندن العربية.

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