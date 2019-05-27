تعرّف علي أهم صفات أطفال برج الجوزاء

يتميز مواليد برج الجوزاء ببعض الصفات التي تميزهم عن الآخرين ومنها المزاجية والتي تعد الصفة الأشهر لمواليد هذا البرج، بالإضافة إلى الذكاء وحب الثرثرة وغيرها من الصفات التي تميز أطفال الجوزاء، والتي نتعرف عليها في السطور التالية.

الذكاء

يتميز مواليد برج الجوزاء بالذكاء والمهارة في التعامل مع وسائل التكنولوجيا المختلفة وبخاصة الكمبيوتر، كما يستطيعون تعلم العلوم في سن صغير، وتعلم العزف على الموسيقى.

الثرثرة

يتصف أطفال برج الجوزاء، بحب الثرثرة، والتحدث مع الكبار، بطريقة تلفت انتباه الآخرين.

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طاقة وحماس

يتميز أطفال الجوزاء بالطاقة والحيوية واللعب لوقت طويل دون توقف، مما يساعدهم على نمو الحركة والكلام بشكل أسرع.

اجتماعيين

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يفضل أطفال الجوزاء التواجد فى ظل مجموعة من الأفراد، وتكوين مجموعة من الأصدقاء، كما يتميزون بالمرح، وروح الفكاهة، كما يتميزون بمهارة قيادة المجموعة.

أفعالهم غير متوقعة

يتميز طفل برج الجوزاء بأنَّه أفعاله غير متوقعة، وكما أنه يكره الروتين، في حياته اليومية.

مزاجين

ومن الصفات المشهورة بين أطفال برج الجوزاء هي المزاجية، والتردد في القرارات، كما يتميزون بالصبر والتأثير على الأخرين بنصائحهم.

يحب التفاعل مع الوالدين

يتصف طفل برج الجوزاء بأنَّه في حالة تأهب قصوى ويحب انتباه والديه والتفاعل معهم، كما لا يحب أن يترك بمفرده لفترة طويلة، لذلك تجده دائمًا يضحك ويلعب وفوضوي في غرفته.

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