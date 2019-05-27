اكتشف الأبراج الأكثر تأثرًا بطاقة الجوزاء "المُحفِّزة"

يؤثر برج الجوزاء النشيط جداً والذي يملك سرعة البديهة، في عدد من الأبراج الخاملة ويعيد لها النشاط والحيوية، ويمكن أن تستفيد تلك الأبراج من الطاقة الإيجابية للجوزاء بإنجاز مهام مؤجلة خلال موسم الجوزاء.

طاقة الجوزاء حادة وذلك لانه من الابراج التي ما تنفك تنتقل من مكان لاخر والتي تسير بسرعة البرق في كل شيء سواء لناحية التفكير بالأمور أو لناحية التطبيق. بطبيعة الحال الكل سيشعر بإختلاف الطاقة وذلك لان الثور جعلنا كلنا في حالة من الإسترخاء والكسل ولكننا حالياً امام جرعة مكثقة من الكافيين التي ستجعلنا نريد القيام بعشرات الأمور دفعة واحدة.

موسم الجوزاء يمكنه ان يكون ممتعاً لجميع الابراج، شرط ان يعرفوا كيف ينظموا امورهم وكيف يخططوا لما هو قادم ، وبالتالي الاستفادة من الافكار الخلاقة والمبدعة والطاقة الديناميكية والشخصية الحيوية للجوزاء وإنما مع بعض التنظيم وجرعات قليلة من الهدوء. على الابراج ان تحذر قليلاً من طاقة الجوزاء لان البرج هذا يميل للقيام بملايين الامور دفعة واحدة وبالتالي هناك العشوائية في مجالات مختلفة فهناك الكثير من تعديلات اللحظة الاخيرة بحكم ان الجوزاء لا يمكنه ان يحسم القرارات.. لذلك على الابراج ان تحافظ على تركيزها.

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بطبيعة الحال الابراج تتأثر بطاقة بعضها البعض بشكل متفاوت، فمن هي الابراج التي ستكون الأكثر تأثراً بطاقة الجوزاء؟.

الجوزاء 21 مايو / أيار - 21 يونيو/ حزيران

أنه موسم الجوزاء وبالتالي أكثر الابراج التي ستشعر بالطاقة والحيوية سيكون الجوزاء نفسه. وهذا ليس بالامر السيء بذلك لان حركة الكواكب هي لصالح البرج هذا حالياً. الفترة الحالية ستشهد على الكثير من الوضوح الفكري خصوصاً حول ما يريد ان يقوم به خلال المرحلة المقبلة من حياته. ما على الجوزاء الحذر منه هو انه سيكون هناك الكثير من الملهيات خلال الفترة الحالية وبالتالي قد يجد نفسه يفقد التركيز على الامور الهامة خصوصاً تلك التي تتعلق بالمرحلة القادمة. عليه الا يسمح لنفسه بالقيام بذلك بل التركيز على ما هو اهم وذلك لان هناك الكثير من الامور التي يحملها المستقبل لبرج الجوزاء.. وعليه لا يجب إهمال اي شيء حالياً بل يجب التركيز.

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العذراء 23 أغسطس/ آب - 22 سبتمبر/أيلول

منح العذراء لعمل كل تركيزه وطاقته ليس بالامر المستغرب، فالبرج هذا يقوم بذلك طوال الوقت، ولكن مؤخراً كان هناك الإهمال الكلي للذات على حساب الحياة المهنية وهذا ما جعل العذراء يشعر بأنه مستنزف على الصعيدين البدني والعقلي. وعليه فإن موسم الجوزاء حل على العذراء في الوقت المناسب تماماً وذلك لانه بأمس الحاجة لتلك الطاقة المتفجرة وللرغبة بتعلم المزيد والقيام بالكثير من الامور الجديدة وحتى ربما الاستمتاع بالحياة قليلاً. بطبيعة الحال لا يجب الانجرار خلف هذه الطاقة بشكل مطلق وذلك لانه هناك حاجة للإعتناء بالذات، وعليه يمكن الاستفادة من الطاقة ولكن في الوقت نفسه منح النفس الراحة التي تستحقها.

القوس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني- 21 ديسمبر/كانون الاول

بينما الجوزاء يركز بشكل كبير على الامور الفكرية وليس العاطفية ولكن المجال الاكثر تأثراً في حياة القوس هو المجال العاطفي. الحياة العاطفية ستكون الشغل الشاغل للقوس خلال هذه الفترة وذلك لانه سيجد نفسه ملزماً على إتخاذ قرارات حاسمة والقيام بإلتزامات جديدة. الحياة العاطفية للقوس كانت متقبلة جداً خلال الفترة الماضية ولكن مؤخراً كان هناك ما يشبه الزلزال في حياته العاطفية وعليه هناك حاجة ماسة لترتيب الاوضاع. ولان طاقة الجوزاء تتمحور حول التواصل فإن المقاربة هذه هي التي ستعيد كل الامور الى نصابها أو ستؤسس لمرحلة جديدة مختلفة كلياً.

الحوت 19 فبراير/شباط - 20 مارس/آذار

كان هناك الكثير من الفوضى في حياة الحوت مؤخراً واحياناً يخيل للبرج هذا بان كل الامور في حياته تتغير دفعة واحدة. ومع طاقة الجوزاء البرج هذا قد يشعر بان ما يحدث اكثر من طاقته على التحمل وذلك لان الحياة الشخصية للحوت في حالة من الفوضى ولكن الخبر الجيد هو انه مع قليل من التخطيط والهدوء فإن الامور ستسير على خير ما يرام. يمكن للحوت الإستفادة من طاقة الجوزاء الخاصة بالتواصل من اجل التواصل مع من يجب التواصل معهم من اجل الخروج بحلول مثالية لهذه الفوضى العارمة. ان عرف الحوت كيف يستغل طاقة الجوزاء فهو سيخرج من الفترة الحالية بخطة مثالية تعيد ترتيب حياته التي كان يشعر مؤخراً وكأنه يغرق في تفاصيلها العشوائية والفوضوية.

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