إطلالات أنيقة لسلافة معمار ودرة زورق ونجمات "الحرملك"

من المسلسلات التلفزيونية الأكثر متابعة في رمضان 2019، مسلسل "الحرملك" الذي تدور أحداثه في حقبة تاريخية قديمة قبل فترة الحكم العثماني، وفيه خطوط عدة والكثير من الشخصيات، وأبرزها الشخصيات النسائية، وقد ذكّرنا هذا العمل بالمسلسلات التركية من حيث ضخامة الإنتاج، ومن حيث تصميم الأزياء المترف، وقد اخترنا لكِ اليوم بعضًا من أبرز اطلالات سلافة معمار ودرة زروق، وأناقة نجمات الحرملك.

سلافة معمار في مسلسل الحرملك

تلعب سلافة معمار دور قمر في مسلسل الحرملك، وقد شاهدناها في عدد كبير من الاطلالات المترفة واللافتة حتى الآن، في موديلات الفساتين الشرقية المطرزة، المصنوعة من أقمشة مميزة مثل المخمل والساتان، وأكثر الدرجات اللونية التي ناسبتها، كانت درجات الأزرق ولا سيّما مع لون عيونها وتسريحة الشعر المجعد باللون البني، الذي اعتمدته في المسلسل.

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درة زروق في مسلس الحرملك:

تلعب درة زروق دور حنة في مسلسل الحرملك، وهي إحدى الجواري في الحرملك، وأيضًا كنا قد شاهدناها في عدد من الاطلالات المميزة، منها ذات الطابع المترف، ومنها بطابع أكثر بساطة، وقد لفتتنا بشكل خاص اطلالتها بفستان باللون العنابي ومطرز باللون الذهبي.

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نجمات الحرملك في أجمل الاطلالات:

شاهدنا أيضًا العديد من الاطلالات المميزة لنجمات الحرملك، والتي اتسمت بشكل عام بالفخامة، وقد حملت طبعًا الطابع الشرقي المميز، مثل اطلالة كلّ من هبة نور، وجيني إسبر، وليليا الأطرش، وروعة ياسين، وغيرهنّ كثيرات، وطبعًا إضافة إلى المجوهرات واكسسوارات الشعر وغيرها.

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