"البنطال الشروال" أفضل المقترحات في صيف 2019

موضة الصيف تعتمد ملاحها على البساطة وحرية الحركة في جميع تفاصيلها وتعتبر موديلات البنطلون " الشروال" أحد المقترحات التي يمكن ارتدائها في كثير من الأوقات بشكل عملي وبسيط، فالبنطلون " الشروال " يتميز بأنه واسع فيكون اشبه بالجيب ، ولكنة عملي ويمنح من ترتدى حرية في الحركة سواء محجبة أو غير ذلك، ويمكن معها ارتداء كارديجان من الموديلات التراثية.

ويمكن اختيار الموديلات المزودة بخيوط الصيرما الذهبية لتكون أكثر فخامة وتماشي مع السهرات، فيما يتعلق بالمناسبات المسائية، وعند ارتداء " الشروال " في الصباح يكون من الأقمشة القطنية المنقوشة أو السادة واختار موديلات للبدى أو البلوزة بلون مميز يتماشى معه.

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ولا تترددى بمزج " الشروال " القطعة الكاجوال مع أخرى كلاسك مثل الجاكيت الكلاسيك أو البلوزة الحرير من اللون الأبيض أو الأسود لتناسب الاجتماعات الهامة أو المناسبات المميزة.

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