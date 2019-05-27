مونيكا بيلوتشي تسرق الأضواء بإطلالتها الساحرة

ظهرت أيقونة الجمال الفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بإطلالة متميزة خلال النسخة الـ72 من مهرجان كان السينمائي. وشاركت مونيكا 55 عامًا، في المهرجان ببطولة الفيلم الفرنسي "أجمل سنوات الحياة"، للمخرج كلود لوش. وظهرت الفنانة الإيطالية في عدد من الأعمال العالمية من قبل أهمها الفيلم الإيطالي "مالينا"، والفيلم الأميركي "آلام المسيح"، وغيرها من الأفلام. Advertisements قد يهمك ايضاً: إطلالات أنيقة ولافتة في افتتاح مهرجان كان السينمائي "سيلينا غوميز" تختار ملابس مريحة في مهرجان كان السينمائي

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