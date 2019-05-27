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شاركت ميرفي النقاز، زوجة لاعب الزمالك والمحترف التونسي، حمدي النقاز، متابعيها، لحظات سعادتهما خلال رفع كأس الكونفدرالية، مساء الأحد، عقب مباراة فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، التي انتهت بتتويج الفارس الأبيض باللقب القاري.
وأظهرت اللقطات، نزول "ميرفي" بصحبة زوجها وابنتهما الملعب، لرفع الكأس، خلال احتضان الأخير لها وتقبيلها.
وكتبت: "مبروك.. الحمد لله وهو على كل شيء قدير".
وكان الزمالك اقتنص اللقب من نظيره المغربي، نهضة بركان، عقب الفوز عليه بركلات الترجيح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| النقاز يحتفل بكأس الكونفدرالية بـ"قبلة" على رأس زوجته: الحمد لله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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