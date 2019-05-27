- 1/2
- 2/2
استعدي لعيد الفِطر المُبارك، وحضري لأسرتك بسكويت النشادر، في المنزل، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، دون مجهود أو تكلفة عالية، وإليكِ الطريقة.
المكونات:
كيلو دقيق
كوبان سكر بودرة
1/4 كيلو سمنة
1/2 كوب لبن
5 بيضات
ملعقتان فانيليا
ملعقة نشادر
طريقة التحضير:
اخفقي السمنة مع السكر والبيض والفانيليا.
أضيفي الدقيق بالتدريج، ومن ثم النشادر ثم ضعي اللبن، واضربي الخليط جيدًا.
ضعي الخليط في كيس حلواني، وابدأي بتشكيل البسكويت في صينية، مُبطنة بروق الزبدة.
أدخليها الفرن وانتظري حتى ينضج.
حلوى «الكريمة بالبندق والبسكويت» وجبة خفيفة لعائلتك
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت النشادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.