طريقة عمل بسكويت النشادر

استعدي لعيد الفِطر المُبارك، وحضري لأسرتك بسكويت النشادر، في المنزل، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، دون مجهود أو تكلفة عالية، وإليكِ الطريقة.

المكونات:

كيلو دقيق

كوبان سكر بودرة

1/4 كيلو سمنة

1/2 كوب لبن

5 بيضات

ملعقتان فانيليا

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ملعقة نشادر

طريقة التحضير:

اخفقي السمنة مع السكر والبيض والفانيليا.

أضيفي الدقيق بالتدريج، ومن ثم النشادر ثم ضعي اللبن، واضربي الخليط جيدًا.

ضعي الخليط في كيس حلواني، وابدأي بتشكيل البسكويت في صينية، مُبطنة بروق الزبدة.

أدخليها الفرن وانتظري حتى ينضج.

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