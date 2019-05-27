طريقة عمل الشيش طاووق

"الشيش طاووق" من الوجبات التي تفضل العديد من الأسر العربية، تقديمها على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان.

وفيما يلي شرح كيفية عمل طاجن اللحمة الضاني، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقمة برنامج "مطبخ أميرة" على قناة "سي بي سي سفرة":-

المكونات

- بصل.

- دجاج مكعبات.

- فلفل ألوان.

- مكعبات.

- ملح.

- فلفل.

- قرفة.

- زبادي.

- خل.

- كاتشب.

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- زعتر طازج.

- حبهان.

- جنزبيل بودرة.

- صلصة طماطم.

- ثوم مفروم.

- طماطم شيري.

- أعواد خشب.

- زيت.

طريقة العمل

- خلط الزبادي والكاتشب وصلصة وثوم وجنزبيل بودرة وفلفل أسود وقرفة وخل.

- وضع الخليط على قطع الدجاج، وتركها.

- وضع الفلفل الأخضر وطماطم في الأسياخ الخشبية، ثم تُضع الدجاج، مع تكرار العملية مرة أخرى مع كل الأسياخ، ثم شويهم على "الجريل".

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