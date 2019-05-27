- 1/2
- 2/2
"الشيش طاووق" من الوجبات التي تفضل العديد من الأسر العربية، تقديمها على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان.
وفيما يلي شرح كيفية عمل طاجن اللحمة الضاني، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقمة برنامج "مطبخ أميرة" على قناة "سي بي سي سفرة":-
المكونات
- بصل.
- دجاج مكعبات.
- فلفل ألوان.
- مكعبات.
- ملح.
- فلفل.
- قرفة.
- زبادي.
- خل.
- كاتشب.
- زعتر طازج.
- حبهان.
- جنزبيل بودرة.
- صلصة طماطم.
- ثوم مفروم.
- طماطم شيري.
- أعواد خشب.
- زيت.
طريقة العمل
- خلط الزبادي والكاتشب وصلصة وثوم وجنزبيل بودرة وفلفل أسود وقرفة وخل.
- وضع الخليط على قطع الدجاج، وتركها.
- وضع الفلفل الأخضر وطماطم في الأسياخ الخشبية، ثم تُضع الدجاج، مع تكرار العملية مرة أخرى مع كل الأسياخ، ثم شويهم على "الجريل".
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الشيش طاووق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.