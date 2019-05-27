صور| بـ"القبلات" وكؤوس خمر.. ملكة جمال الكون تحتفل بعيد ميلاد والدتها

بـ4 صور عائلية، احتلفت عارضة الأزياء الفرنسية وملكة جمال الكون لعام 2016 إيريس ميتينير، بعيد ميلاد والدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تنوعت المواد المصورة، بين إطلالة "إيريس" ووالدتها بـ"بُرنس" أبيض، وظهورهما بكوؤس خمر، فضلًا عن تنزهما أمام برج الخليفة بـ"دبي"، وتألقهما بفستانين خلال إحدى السهرات، وسط تقبيل ملكة جمال الكون لأمها في الصور.

علقت "إيريس"، باللغة الفرنسية، قائلة: "عيد ميلاد سعيد لجميع الأمهات، لكنني أعتذر لأن لدي أفضل أم في الكون"، متابعة: "أحبك بشدة.. أنتِ الشمس التي تضيء حياتي، والقمر الذي ينير ليالي ويطمئنني دائمًا".

وحصدت التهنئة على ما يزيد عن 84 ألف تسجيل إعجاب خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات المهنئة لوالدة ملكة جمال الكون بعيد ميلاد أمها، متمنين لهما حياة سعيدة وناجحة.

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يشار إلى أن عارضة الأزياء الفرنسية وملكة جمال الكون لعام 2016 إيريس ميتينير، لفتت الأنظار بفستان فاتح اللون طويل وفضفاض وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، ومزين بـ"ريش" وورود "3 دي"، من توقيع مصمم الأزياء الفلبيني مايكل سينكو، خلال تواجدها على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ72.

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