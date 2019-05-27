بالصور| عقب 7 أشهر من خلعه.. فنانة عربية تعود لارتداء الحجاب في رمضان

عقب أشهر من إعلانها خلع الحجاب، فاجأت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد متابعيها، بالظهور بغطاء للرأس، خلال حضورها "سهرة رمضانية".

وظهرت "بدرية" بغطاء رأس متعدد الألوان، يظهر خلصات من شعرها الأسود، بالإضافة إلى فستان أبيض طويل وفضفاض، ذو أكمام شفافة، مع اعتمادها على مكياج "سموكي".

وأثارت المواد المصورة الجدل بين متابعيها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ومن أبرز التعليقات: "أنتي رديتي للحجاب"، و"تشبيهين الممثلة شادية"، و"هو كل شوية هتلبسي الحجاب وتقلعيه".

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وليست هذه المرة الأولى، التي تظهر بها الفنانة العربية بـ"الحجاب"، حيث ظهرت في العديد من الصور لها مرتدية "الإيشارب"، خلال شهر رمضان الجاري، دون إعلانها عن تراجعها عن خلع الحجاب.

وكانت بدرية، أعلنت في أكتوبر الماضي، عن خلعها الحجاب، من خلال مقطع فيديو بصحبة صديقتها في إحدى صالونات التجميل، ظهرت خلاله كاشفة عن شعرها، مقررة قصه وصبغه باللون الأصفر.

وعلقت الفنانة الإمارتية على ظهورها بدون حجاب، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها على "إنستجرام" قائلة: "هذا قراري الأخير.. لا تسألوني متى وكيف ولماذا".

وكانت الفنانة بدرية أحمد أعلنت عن ارتدائها الحجاب في مايو 2018، عن طريق نشر مقطع فيديو مرتدية به نظارة شمسية وحجابا أسود، وعلقت قائلة: "أشكر وجزاكم الله ألف خير لكل شخص دعا لي الله يثبتني، وأرجو عدم مقارنتي بأي شخص أو فنانة أو حرمة تراجعت عن ارتداء الحجاب، هذا القرار أنا مسؤولة عنه أمام ربي ونفسي وأهلي، وكان القرار حلو وحمدًا لله تحجبت".

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