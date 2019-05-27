الامارات | «بلانك وايت».. بطل معركة الوسائد

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلانك وايت».. بطل معركة الوسائد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشتهر اليابانيون بالحرص على النظام، خصوصاً عند ترتيب الأسرّة في الصباح، لكن قواعد السلوك هذه ذهبت أدراج الرياح خلال منافسات التأهل لبطولة غير معتادة، وهي معركة الوسائد.

وأقيمت المنافسات، أول من أمس، في مدينة إيتو الصغيرة التي تبعد نحو 150 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة طوكيو. وتعتمد اللعبة، التي بدأها طلبة في المدارس الثانوية بمقاطعة شيزوكا، على تقليد قديم، وهو القتال بالوسائد في غياب رقابة الكبار من الأهل أو المعلمين، أثناء المبيت عند الأصدقاء، أو خلال الرحلات المدرسية.

تبدأ اللعبة بخمسة لاعبين، يتظاهرون بأن جميعهم «نائمون» تحت الأغطية على فراش ياباني تقليدي، إلى أن تنطلق صفارة البدء، فيقفزون واقفين فجأة، ليبدأ التراشق بالوسائد.

وعلى غرار ألعاب مثل الشطرنج، فإن الهدف من اللعبة هو حماية «الملك» في كل فريق من الإصابة بالوسائد، فيما يحاول أفراد الفريق إصابة ملك الفريق المنافس خلال أشواط من دقيقتين. ويمكن للاعب واحد من كل فريق استخدام غطاء السرير كدرع للحماية. والمنافسة الإقليمية، التي أقيمت أول من أمس، ضمت 16 فريقاً، في محاولة للتأهل للمسابقة الوطنية. وفاز بالمنافسات فريق «بلانك وايت»، وكانت الجائزة مجموعة من المنتجات المحلية، لكن الأهم هو تأهله للبطولة التي تقام على مستوى البلاد في فبراير المقبل.