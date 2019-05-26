بالفيديو| أحمد كريمة يوضح حكم مَن مات وعليه قضاء أيام من الصيام

بحلول شهر رمضان، تتجدد تساؤلات الأسر المسلمة، حول الحكم الفقهي الخاص في من مات وعليه قضاء أيام من الصيام.
ويشرح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الحكم الفقهي الخاص بتلك المسألة، مستشهدًا بالحديث النبوي الذي رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتته امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟، قالت: نعم، قال: فدين الله عز وجل أحق أن يُقضى.
وأوضح "كريمة"، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية"، المذاع عبر "الوطن تي في"، أنه يجب قضاء صيام أيام المتوفى عوضا عنه، أو إخراج فدية.
"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.
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