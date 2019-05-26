بعد عمرة بسمة وهبة.. فنانات لجأن للأراضي المقدسة هربا من "الأزمات"

تقع بعض الفنانات في أزمات مختلفة يحاولن الخروج منها والابتعاد عن الأحاديث الإعلامية وقتها أو تجاهل الانتقادات والتعليقات التي يتعرضن لها، لتكن تأدية مناسك العمرة هي الطريقة التي تفضلها بعض الفنانات يتقربن خلالها إلى الله، سواء بالشكر إليه لتجاوز المحن، أو ربما اكتفين بها عن أي حلول أخرى.

ولعل كانت آخرهن الإعلامية بسمة وهبة، التي نشرت فيديو قديم لها خلال أداء مناسك العمرة، ردا على ما أزمتها مع قناة "القاهرة والناس".

بسمة وهبة

عقب ساعات قليلة من الأزمة التي مرت بها الإعلامية بسمة وهبة، من تقديم استقالتها من قناة "القاهرة والناس" ووقف برنامجها "شيخ الحارة"، نشرت "بسمة" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مقطع فيديو من الحرم المكي أثناء أداؤها العمرة، متجاهلةً جميع الانتقادات.

وظهرت بسمة مرتدية ملابس الإحرام، وأرفقت تعليقًا على الفيديو قائلةً: "شوفوا الحرم زحمة إزاي، من أجمل المرات اللي أديت فيها العمرة، وربنا سهلها بطريقة مش معقولة، مع أنه العشرة الأواخر، ودعيت لكل الناس".

وطالبت متابعيها بالدعاء لها: "عمرة مفيش بعد كدة الواحد في بيت ربنا بيحس براحة نفسية حلوة أوي، يارب كلكوا تحسوا نفس الإحساس".

سمية الخشاب

في الوقت الذي نشر فيه الفنان أحمد سعد وثيقة طلاقه من الفنانة سمية الخشاب، لينهي الحديث عن رفعها قضية خلع، كانت سمية الخشاب متواجدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات ملتقى المرأة السعودية، كما أنها أدت مناسك العمرة.

وشاركت "سمية" متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورتها وهي ترتدي عباءة وحجاب باللون الأسود.

ياسمين عبد العزيز

عقب أيام من انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ذهبت لأداء مناسك العمرة.

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وعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت ياسمين صورتها من الأراض المقدسة أثناء تأديتها العمرة، وعلقت عليها قائلة: "أحلى يوم جمعة ده ولا إيه".

لطيفة

وفي شهر يونيو من العام 2018 حلت الفنانة لطيفة ضيفة في برنامج "مجموعة إنسان" المذاع عبر فضائية "MBC"، وتحدثت عن أنها ممنوعة من دخول المملكة العربية السعودية منذ 2011، ولا تدري سبب منعها، وتمنت أن تذهب لأداء العمرة.

وبعد مرور أيام من شكواها حول منعها من دخول الأراضي المقدسة، تدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في حل الأزمة، وذهبت المطربة التونسية لأداء مناسك العمرة.

ونشرت لطيفة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة لها بالقرب من الكعبة، قائلة: "أحمد الله تعالى أن أنعم على بالعمرة في رمضان، وأن قدر لي أجمل الأعياد زائرة لسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام.. وهنا أقدم شكري وامتناني وتقديري لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وولى عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا".

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