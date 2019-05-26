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انت الان تتابع تفاصيل خبر تفحم 7 جثث لعسكريين في مصر.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 09:50 مساءً - لقي 7 عسكريين مصرعهم، اليوم الأحد، داخل سيارة شرطة على طريق الإسماعيلية بورسعيد، بعد اشتعال النار فيها إثر حادث تصادم.
وأدى التصادم إلى اشتعال النار في سيارة الشرطة، مما أدى إلى تفحم جثث العسكريين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وأكدت مصادر مطلعة أن سيارة الشرطة كانت قادمة من الإسكندرية وفي طريقها إلى شمال سيناء، ووقع حادث التصادم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.
وذكرت أن العسكريين السبعة هم ضابط برتبة رائد وآخر برتبة نقيب و5 جنود، وجميعهم كانوا داخل سيارة الشرطة التي اشتعلت فيها النار.
وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من فرع البحث الجنائي لمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وعربة نقل.
وانتقل رجال الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، وتبين أن اشتعال النار في سيارة الشرطة حصل بعد تصادم السيارتين.
وأمر محامٍ عام لنيابات الإسماعيلية بإصدار تصريح بدفن جثث المتوفين، وانتداب المعمل الجنائي ومهندس فني من إدارة المرور لمعرفة سبب الحادث.
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