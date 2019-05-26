أبرزهن زوجة ميدو والنقاز.. زوجات لاعبي الزمالك يدعمن الفريق بنهائي الكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره المغربي، نهضة بركان، في إطار إياب نهائي الكونفدرالية، وذلك ببرج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وحرصت العديد من زوجات لاعبي القلعة البيضاء، على دعم الفريق من خلال حساباتهن الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

"أدعية دينية، وصور لترحال الجماهير، وأعلام الزمالك"، صور شاركت بها زوجات اللاعبين في إطار دعم الفريق.

ومن جانبه، نشرت يسرا الليثي، زوجة لاعب الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، صورة لشعار النادي.

كما نشرت "إيمي" زوجة مدافع الزمالك محمود علاء، صورة لها مرتدية تيشيرت الزمالك، بينما شاركت ميرفي النقاز، زوجة المحترف التونسي حمدي النجاز، عدة لقطات مصورة خلال طريقهما للاستاد، بصحبة ابنتها.

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يذكر أن الفريق المغربي، فاز على الزمالك، بمباراة الذهاب، بهدف نظيف دون رد.

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