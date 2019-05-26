عبر الفنان أحمد الفيشاوي عن سعادته بحياته الزوجية مع زوجته السيدة ندى الكامل، وذلك بمناسبة احتفالهما بعيد زواجهما. Advertisements ونشر "الفيشاوي"، صورة جديدة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقا: "عيد زواج سعيد لحبيبتي، وصديقتي وشريكتي.. بعشقك". وكان الظهور الأول للفنان أحمد الفيشاوي مع زوجته، في العرض الخاص لفيلم "عيار ناري"، والذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه برسالة لندى الكامل: بعشقك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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