بأسعار تبدأ من 100 جنيه..قائمة بأبرز الأماكن للإفطار والسحور على النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يفضل الكثير من الأشخاص تناول وجبة الإفطار بعيدا عن الزحمة في مطاعم على النيل، أو قضاء أمسية رمضانية رائعة على متن البواخر العائمة والمراكب النيلية المتحركة.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أماكن للاستمتاع بتناول الإفطار والسحور على النيل بأفضل الأسعارز

-مركب السرايا:

أستمتع بإفطار رمضاني مميز بالهواء الطلق، ومشاهدة المناظر الطبيعية الرائعة على ضفاف نهر النيل، مع الاستماع لفقرات ترفيهية من الباند والتخت الشرقي، بسعر 335 جنيهًا طوال الأسبوع، ما عاد يوم الخميس والجمعة 350 جنيهًا للفرد الواحد، والاطفال من سن 5 سنوات حتى 10 سنوات خصم 50%.

العنوان:

شارع سراي الجزيرة -أمام نادي الجزيرة الرياضي، في الزمالك.

- الباخرة نايل سوبريم:

تمتع بقضاء ليلة رمضانية رائعة على أنغام الطرب الشرقي، وعروض التنورة والفقرات الطربية المتنوعة. إلى جانب المشروبات الرمضانية والأكلات الشعبية على ضفاف نهر النيل، بسعر يبدأ من 250 جنيه.

تبدأ رحلة الإفطار قبل أذان المغرب بنصف ساعة، أما السحور يبدأ من الساعة 11 مساء حتى 2 صباحًا.

العنوان:

كورنيش النيل، بجوار جراند كافيه، وكنيسة العذراء مدخل 2 كازينو نادي الشاطئ، في المعادي.

-Carpaccio Nile Lounge:

استمتع بإفطار هادئ مع عائلتك وأصدقائك مع الاستمتاع بالموسيقي والأغاني الرمضانية الرائعة، بسعر يبدأ من 250 جنيهًا للفرد، والسحور يبدأ من 95 جنيهًا.

العنوان:

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55-شارع عبد العزيز ال سعود، في المنيل.

-ريفانا جاردن"‏‎Revana Wedding On The Nile‎‏":

على أنغام التخت الشرقي يمكنك الاستمتاع بالإفطار والسحور في مكان أوبن إير على النيل، مناسب للتجمعات العائلية، والأعداد الكبيرة، بسعر 100جنية للفرد الواحد.

العنوان:

كورنيش النيل في مرسى ريڤانا جاردن، بالمعادي.

-اتلانتس المنيل "Atlantis Corners":

يقدم اتلانتس الأطعمة المصرية والشرقية بأجواء رائعة من الفلكلور المصري، بسعر 175 جنيهًا للفرد الواحد.

العنوان:

74 عبد العزيز ال سعود - المنيل

-Rove Egypt:

مع البرامج الرمضانية المفضلة لدى الجميع، تستطيع تناول الإفطار، أنت تستمتع بمشاهدة البرامج المفضلة لك منذ الصغر كـ بكار، وزكية زكريا، وبوجى وطمطم، ومشاهدة لحظات الغروب وانعكاس أضواء الفنادق على النيل.

سعر الإفطار 400 جنيه للفرد الواحد، أما وجبة السحور 300 جنيه.

العنوان:

أول مرسى أمام فندق الفورسيزون" مرسى علي بابا"- كورنيش جاردن سيتى