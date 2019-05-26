أول تعليق من ياسمين الخطيب على وقف "شيخ الحارة"

حالة واسعة من الجدل أثيرت عقب إعلان الإعلامية بسمة وهبة استقالتها من قناة "القاهرة والناس"، لإذاعة حلقة المذيعة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب في برنامجها "شيخ الحارة" دون علمها -على حد قولها- بالتزامن مع قرار نقابة الإعلاميين بوقف إذاعة البرنامج.

وعلقت الخطيب على بيان نقابة الإعلاميين، الذي نشره المحامي طارق العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "يعني القرار بيتضمن أنه بسبب تصريحات الفنان ماجد المصري في البرنامج، بس ياسمين الخطيب هي السبب برضه".

ورد "العوضي" على تعليقها: "آه يا ياسمين، لأن ده قرار النقابة بوقف بسمة نفسها وهو قرار غير ملزم، لكن الوقف تم بسبب حلقتك، لأنها كانت طلبت عدم إذاعتها، إلا لما ترجع عشان تشيل منها حاجات، والقناة لم تعيد إذاعتها".

وأوضحت الفنانة التشكيلية في تعليق آخر على المنشور نفسه: "معلوماتك غير صحيحة يا أستاذ طارق.. الحلقة حصلت على موافقة المسؤولين في القناة بعد مراجعتها عدة مرات، ولا تحتوي على شيء يستدعي الحذف".

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يشار إلى أن الدكتور طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أعلن أن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بوقف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، التي خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأضاف "سعدة"، في بيان، أن الحلقة خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث أنها لم تقنن وضعها مع النقابة وغير مقيدة بأي من جداول القيد بالنقابة، كما أنها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، وفقاً للمادتين 2&19 من قانون النقابة.

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