عارضة أزياء وتتقن 3 لغات.. إطلالة على رحلة حياة رجاء الجداوي

تعرضت الفنانة رجاء الجداوي، لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

وأكدت "رجاء" لـ"الوطن" أن حالتها الصحية جيدة للغاية وأنها تحسنت عما كانت عليه من قبل، كاشفة أن السبب في دخولها المستشفى هو ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية بجانب الصيام، مضيفة أنها ستعود لحياتها الطبيعية ولمنزلها اليوم.

ورصد "هُن" أبرز المعلومات عن رجاء الجداوي.

- ولدت في 6 سبتمبر عام 1938.

-عارضة أزياء وممثلة مصرية.

- كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 60 عاماً.

- تتقن 3 لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية بعد التحاقها بمدارس الفرنسيسكان في القاهرة.

- هي ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا.

- حصلت على وشاح "سمراء القاهرة" فى كرنفال بحديقة الأندلس، وتم من خلاله منحها جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".

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- جرى اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال "القطن المصري" في عام 1958، وجرى اختيارها لتكون عارضة أزياء، فبدأت أنظار المخرجين تلتفت إليها.

- ابتعدت عن السينما 7 سنوات، حيث وجدت نفسها " ملكة متوجة" في عالم الأزياء، في الوقت الذي لم تشعر فيه بأنها بطلة مطلقة في السينما.

- تزوجت حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق "حسن مختار" وبدأت قصة حبهما عندما التقيا للمرة الأولى في السودان أثناء مشاركتها في مسرحية مع خالتها تحية كاريوكا بعنوان "روبابيكيا".

- تزوجا في وقت قصير خلال عام 1970 وهو الأمر الذي جعلها لم تستطع أن تعد فستان زفاف لها، على الرغم من أنها كانت من أشهر عارضات الأزياء في ذلك الوقت، واضطرت لارتداء ملابس عادية، وأنجبا ابنتهما أميرة، وهي متزوجة من مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة ولديها منها حفيده تدعى "روضة".

- تعرضت لشائعة غريبة عقب نشر الفنان أكرم حسني صورته معها من مشهد زواجهما بمسلسل "ريح المدام" على حسابه على موقع فيسبوك، وقالت: "لقيت واحد كتب الفنانة اللي كنت باحترمها وباعتبرها من الفنانات المحترمات راحت اتجوزت بعد وفاة جوزها من سنة ونص بالفنان الشاب"، مشيرة إلى أنها ضحكت من تلك الشائعة.

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