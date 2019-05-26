"الأمير النائم" يتحرك.. ماذا يحدث بعد غيبوبة 14 عامًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

في سبات عميق منذ 14 عامًا، عالم آخر بين الحياتين يعيش الوليد بن خالد بن طلال "الأمير النائم" على فراشه، لم يحرك ساكنًا ولا يشعر بمن حوله إثر الغيبوبة التي أصابته بعد التعرض لحادث سير مروع، فصدمت دماغه وتوقفت الحياة في جسده بعد تعرضه لما يُعرف بالموت الدماغي، ليدخل في غيبوبة طويلة الأمد.

بدأ الأمير النائم في تحريك رقبته، تلك الحركة الطفيفة أعادت الأمل في نفوس أهله وذويه.. لكن ماذا لو فاق الشخص بعد غيبوبة طويلة، وماذا يحدث للمخ وكيف يتم تأهيله نفسيًا؟

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