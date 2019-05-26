بعد العمرة.. بوجبا يقضي إجازة مع صديقته وزوما في دبي..فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

على الرغم من تنافسهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن جنسيتهما الفرنسية كانت لها اليد العليا في صداقتهما، إذ ظهر اللاعب الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد رفقة مواطنه كورت هابي زوما لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي كان معارًا إلى نادي إيفرتون خلال الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "The National" الإماراتية، توجه بوجبا بعد انتهاء الموسم إلى دبي لقضاء عطلة الصيف، وانضم إليه زوما في منتجع "بولجاري" خلال الأيام الماضية.

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وقال بوجبا، عبر حسابه على "إنستجرام"، الذي يحظى بـ34 مليون متابع، إن زوما كان في المدينة نفسها، وشارك مقطع فيديو لهما في المنتجع الفاخر بجزيرة جميرا، حيث يكلف الجناح حوالي 3 آلاف درهم في الليلة الواحدة. (13800 جنيه مصري).

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يلتقي فيها اللاعبان هذا العام، حيث ذهبا معًا إلى السعودية لأداء مناسك العمرة رمضان الجاري.

ويقضي بوجبا إجازته في دبي رفقة صديقته الولفية ماريا زولاي، التي نشرت صورة لها داخل "دبي مول"، وصورة أخرى على الشاطئ.