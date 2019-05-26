مكياج عيون ناعم من وحي النجمات لسهراتك الرمضانية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 مايو 2019 04:41 مساءً - تكثر خلال شهر رمضان المبارك الدعوات إلى الإفطارات والسحور، الأمر الذي يفرض عليك اختيار إطلالة أنيقة ورصينة في الوقت نفسه. وهذه المعايير تنطبق أيضاً على مكياجك في هذا الشهر والذي يجب أن يكون بسيطاً جداً وناعماً بحيث لا يلفت الأنظار ولكن يجعلك تبدين جميلة إنما بحشمة.
ومن أشهر نجمات هوليوود اخترنا لك هذه الصور لتستوحي منها مكياج عيون ناعم يناسب شهر رمضان ومناسباته، وإليك بعض النصائح لتطبيقه.
لا لظلال العيون
ولأن مكياج العيون هو الأكثر أهمية في خطوات المكياج بشكل عام، حيث أنه يبرز ملامح وجهك بشكل لافت، عليك أن تحرصي على عدم الإكثار من مستحضرات التجميل على عينيك وتركهما تبدوان جذابتين بأسلوب طبيعي. ولعلّ الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف هو الامتناع عن وضع ظلال العيون الداكنة والاكتفاء، إذا احتاج الأمر، بظلال عيون باللون البيج أو الزهري الفاتح والتي تزيد من جاذبية مكياج العيون دون أن تجعله يبدو قوياً ولافتاً.
الماسكرا تكفي
خلال مناسباتك الرمضانية، بإمكانك الاكتفاء بوضع الماسكرا على رموشك وإشباعها بها جيداً. فالماسكرا، خاصة السوداء، تكحّل عينيك وتزيد من جاذبية نظراتك وتحافظ في الوقت نفسه على بساطة المكياج ونعومته.
خط أيلاينر رفيع
بإمكانك الاستعانة بخط رفيع من الأيلاينر إذا كان مكياج وجهك بشكل عام ناعماً وتريدين أن تضيفي لمسة مميّزة إليه. احرصي على عدم اعتماد الخط العريض لأنه يناسب مكياج العيون القويّ، واكتفي بخط رفيع جداً، قد يكون خطاً كاملاً من زاوية العين الداخلية إلى طرفها الخارجي أو أن يكون نصف خط يبدأ من نصف العين إلى طرفها.
الكونسيلر أساسي
قبل المباشرة بتطبيق ظلال العيون، ضعي الكونسيلر على الجفن العلوي المتحرّك وثبّتيه بالقليل من البودرة الحرّة أو الظلال باللون البيج. وأضيفي الكونسيلر أيضاً إلى محيط العينين لإخفاء عيوب هذه المنطقة من هالات سوداء أو انتفاخ. يعمل الكونسيلر على توحيد لون البشرة وإخفاء عيوبها، ما يجعل مكياج عينيك يبدو أكثر إشراقاً.
الكحل ليس ضرورياً
إذا كنت ممّن يعشق الكحل داخل العين، بإمكانك عندها اعتماده والاستغناء عن الأيلاينر. اختاريه باللون الأسود الكلاسيكي أو اللون البني، لمكياج هادئ ورصين، وتجنّبي ألوان الكحل القويّة كالأبيض والفضي والذهبي والفيروزي... أو الألوان ذات التركيبة اللمّاعة.
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