تسريحات ناعمه للسهرات اختاريها هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 مايو 2019 04:41 مساءً - من قال إن إطلالاتك في السهرات يجب أن تكون متكلّفة أو مبالغ فيها؟ بإمكانك أن تتألقي بإطلالة أنيقة ولافتة وأن تتمتّعي بأسلوب بسيط وراقي تلفتين بها أنظار الجميع. وتعتبر تسريحة الشعر التي تختارينها في سهراتكِ من أكثر الأمور التي تلفت الأنظار إليك بعد ملابسك. بعض السيدات يعتقدن أن التسريحة كلما كانت معقّدة وغريبة بدت الإطلالة أكثر جمالاً، إلا أن صيحات تسريحات الشعر في هذا الموسم جاءت لتثبت أن البساطة هي سرّ الجمال وأن التسريحات الناعمة هي التي ستمنحك أجمل إطلالة في سهرات الصيف.

من أجمل تسريحات النجمات العالميات على السجادة الحمراء، اخترنا لكِ هذه الصور كي تستوحي منها تسريحة شعركِ لسهراتكِ الصيفية.



1- الكعكة المنخفضة

تسريحة الكعكة المنخفضة جاءت لتحلّ مكان الشينيون الضخم الذي كان في الماضي مسيطراً على إطلالات السيدات في أهم مناسباتهن. بإمكان أن تعتمدي هذه التسريحة في أهم المناسبات فهي راقية وناعمة في الوقت نفسه. بإمكانك أن تختاري شدّ شعرك بكامله إلى الوراء وجمعه بكعكة واحدة، أو أن تأخذي الغرّة إلى جهة واحدة للمسة أنثوية ساحرة.

تسريحة الكعكة المنخفضة





2- تسريحة الريترو

هي من التسريحات التي لم تغب عن صيحة أي موسم. ظهر أسلوب الريترو في تسريحات الشعر في أربعينيات القرن الماضي وكانت تعتمده سيدات المجتمع العريق في مختلف مناسباتهن. هو أسلوب يضفي الكثير من الفخامة إلى إطلالة السيدة، خاصة إذا أُرفق بـمكياج من الأسلوب نفسه.

تسريحة الشعر الريترو





3- الغرّة المنسدلة

لا نعني بها الغرة التي تنسدل مع طول الشعر، إنما تلك التي تترك على الوجه فيما يكون الشعر مشدوداً إلى الوراء. تسريحة شبابية وأنيقة، تليق بالسهرات والمناسبات النهارية في الوقت نفسه. بإمكانك أن ترفعي شعرك أو أن تربطيه بعقدة منخفضة وأن تقسمي الغرّة إلى قسمين متساويين وتتركيها منسدلة على وجهك.

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الغرّة المنسدلة





4- الضفائر المجدّلة

هذه الضفائر التي تذكّرنا بطفولتنا عادت إلى صيحات تسريحات الشعر إنما بأسلوب مبتكر يليق بأرقى السيدات. بإمكانك أن تختاري خصلة واحدة من شعرك لصنع ضفيرة، ترفعينها إلى الوراء أو على جانب الشعر أو على شكل قوس. أو بإمكانك أن تصنعي ضفائرمتعددة إنما بطريقة متوازية، أي خصلتين من اليمين واليسار أو خصلتين في منتصف الرأس إنما متباعدتين قليلاً.

الضفائر المجدّلة



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