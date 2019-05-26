7 صيحات أساسية لإطلالتك هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 مايو 2019 04:41 مساءً - اغتنت عروض الأزياء التي قدّمتها أسابيع الموضة العالمية لربيع وصيف 2019 بصيحات واتجاهات متنوّعة، تعدنا بإطلالات أنيقة وحيوية في الموسم الجديد. وكأن المصمّمين اتفقوا على تحويل خزانتك الصيفية إلى خشبات عروض لا تغيب عنها أي صيحة من صيحات الموضة الغنيّة.

في جولة على مجموعات ربيع وصيف 2019، نستعرض أبرز الاتجاهات التي ستحملها إطلالاتك المقبلة.





الدانتيل الناعم

الدانتيل

يعتبر قماش الدانتيل مرادفاً للإطلالات الأنثوية والناعمة. وقد برز في مجموعات صيف 2019 على أزياء مفعمة بالأناقة، تعكس الكثير من الدلال في إطلالات السيدة على اختلاف عمرها وذوقها. فقد ظهر الدانتيل على تصاميم عصريّة ولافتة، تناسب صغيرات السنّ والسيدات الناضجات على حد سواء.





البيج الهادئ

أزياء من اللون البيج

على الرغم من أنه لون هادئ يميل إلى الرتابة في بعض الأحيان، فقد أثبت اللون البيج قدرته على منح إطلالاتك الصيفي لمسة حيوية ومنعشة. جاء بدرجات مختلفة من الفاتح إلى الداكنة، وبلمسات تراوحت بين العصرية والكلاسيكية حيث عمد بعض المصمّمين إلى تقديم اللون البيج على أقمشة ناعمة وأنثوية وتصاميم تليق بالسهرات والمناسبات، فيما اكتفى مصممون آخرون بتقديمه على تصاميم شابة تليق بفترات النهار.







أخضر منعش

اطلالات من اللون الأخضر

سجّل اللون الأخضر حضوره القويّ في لوحة ألوان الصيف المقبل، وقد تفاوتت درجاته بين الأخضر الزاهي الذي يزيد من إشراقة إطلالاتك وبين الأخضر الداكن المستوحى من عناصر الطبيعة الخلابة والذي يضفي لمسة حيوية على حضورك. اختاريه لـ أناقة صيفية منعشة وأضيفي إليه إكسسوارات تزيد من مرح إطلالاتك.







الشراريب

موضة الشراشيب

برزت صيحة الشراريب في مواسم سابقة ولكنها أتت في هذا الموسم بلمسات حيوية تزيد من مرح إطلالاتك. اختاريها على فساتينك الصيفية أو على القمصان والتنانير، وزيّنيها بـ إكسسوارات عصرية ولافتة.





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الريش المتطاير

الريش

ظهر الريش بقوّة على خشبات عروض ربيع وصيف 2019 وجاء متناغماً مع أجواء هذا الموسم المنعشة والناعمة. اختاري الريش على أزياء عصرية أو كلاسيكية ونسّقيها مع إكسسوارات هادئة كي لا تبدو إطلالاتك صاخبة.





الدنيم

صيحة الدنيم

من حقبة الثمانينيّات أتتنا صيحة قماش الدنيم إنما بدرجاته الباهتة. اختاريه في الموسم المقبل على فستان بتصميم عصري أو على سروال فضفاض أو على تنورة قصيرة.. وانعمي بإطلالة شابة وجريئة.









بدلات ملوّنة

اطلالات البدلات الملوّنة

لربيع وصيف 2019 عادت البدلات الذكورية للظهور إنما بلوحة ألوان تشبه ألوان الحلوى اللذيذة. بإمكانك أن تتألقي بـ بدلة عصرية وأنيقة مع لمسات حيوية من خلال اختيار درجة صارخة تزيد من انتعاش إطلالتك.





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