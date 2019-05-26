موديلات جلابيات لعيد الفطر.. ستقعين بغرامها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 مايو 2019 04:41 مساءً - البحث عن الاطلالات المتجددة، هو أمر تسعى إليه كل صبيّة، بخاصة وإن تعلق بمناسبة كبيرة مثل عيد الفطر، الذي نستعد لاستقباله بعد أيام قليلة. وقد تكون موضة الجلابيات والفساتين أمرًا تقليديًّا تعتمده كل الفتيات، لكن إن كنتِ تبحثين عن لمسة مختلفة، فسيكون حديثنا اليوم عن الجلابيات والعبايات الأنيقة من مدونات الموضة، لجلابيات تمنحكِ اطلالة غير تقليدية.

جلابيات سادة بألوان المخمل

Aybuke Endumerci أيبكي أون ديميرسي

هذا اللوك مناسب بشكل كبير للصبايا المراهقات، بسيط وهادئ وبه لمسة من البهجة، كهذا الجلباب من الفاشينيستا Aybuke Endumerci أيبكي أون ديميرسي، يمكنكِ تنسيقه في العيد مع صندل مفتوح بكعب سميك، وحجاب أبيض من الدانتيل.

جلابيات وفساتين من الكشكش الطبقي

الجلباب الوردي من أتلارا لينا Atlara Leyna

هذا اللوك مناسب أكثر للصبايا قصيرات القامة، فالقصّة الطبقية تمنحكِ دائمًا طولًا مضاعفًا، فلِمَ لا تعتمدينها بإحدى الفساتين أو الجلابيات، كهذا الموديل من الجلباب الوردي من أتلارا لينا Atlara Leyna.

موديلات جمبسوت راقية موضة عيد الفطر 2019

ولكن إن اخترتِ هذا اللوك، فننصحكِ باعتماد حجاب بدرجات هادئة، مع شنطة ميني صغيرة، حتى لا تبدي متكلفة، وتحافظي على اللوك الحيادي.

Advertisements

الجلباب الأبيض لاطلالة شبابية

إيبرو سيفير Ebru Sever

لفتنا هذا التصميم من إيبرو سيفير Ebru Sever بالجلباب الأبيض الهادئ، نسقت معه حذاءً جاذبًا من جيفنشي Givenchy باللون الأسود، بدا متناغمًا بخاصة مع الحجاب الأسود.

أزياء عيد الفطر 2019 بتصاميم راقية من «المول. كوم»

ولكن إن كنتِ تحبين تنسيقات الأبيض مع الأسود، فننصحكِ باعتماد ألوان النود مع هذا الجلباب.

الجلاليب الواسعة التقليدية باللون الأسود

إيبرو سيفير Ebru Sever

إن كنتِ لا تحبين المخاطرة، فهذا الجلباب من إيبرو سيفير Ebru Sever، مع تصميمه الانسيابي من ا الناعم، يمكنكِ اعتماده لاطلالة مريحة ومناسبة لتخرجي بها في نهار عيد الفطر، نسقيها مع شنطة ميني كالتي اختارتها إيبرو من لويس فيتتون Louis Vuitton ،أو اعتمدي إحدى شنط شانيل Chanel مع اليد المعدنية، فهذا التصميم يحتاج للمسة من الميتالك لتُبرز جماله، وستعتمدين الشيء نفسه مع الشوز، باختيار الأحذية الميتالك والتي تناسب أجواء العيد كذلك.

موديلات فساتين سهرة طويلة لعيد الفطر 2019

إطلالات النجمات العربيات في عيد الفطر... من الأكثر أناقة؟