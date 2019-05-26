للمحجبة خيارات أنيقة لملابس العيد من الفاشينيستات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 مايو 2019 04:41 مساءً - أيام تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، والذي تتألق فيه الصبايا بـ أجمل الاطلالات، التي تعبّر عن بهجة وفرحة العيد، وما بين تصميمات العبايات، أو الفساتين الملونة مع التصميمات الصيفية التي تتناغم مع الطبيعة، يمكنكِ اختيار موديلات مختلفة بتنسيق رائع من مدونات انستقرام، جمعناها لكِ في "الخليج 365.نت" في التفاصيل التالية.

للمحجبات 10 إطلالات من المدونة الكويتية دلال الدوب



دلال الدوب باطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك

دلال الدوب





لمشاوير النهار في عيد الفطر، هذا اللوك من الفاشينيستا الكويتية دلال الدوب، مميز وناعم، بالتنورة البيج العصرية التي تحدد خصركِ فتبدين بلوك أنثوي جذاب، مع البلوزة البيضاء بالكشكش المنسدل، للصبايا صاحبات جسم الكمثرى، بخاصة وإن كنتِ لا تمتلكين أكتافًا عريضة فهذه البلوزة ستكون مميزة.

موديلات فساتين سهرة لإطلالاتكِ الرمضانية



وأعجبنا أنها رغبت في تحديد الخصر أكثر، باعتماد شنطة الخصر باللون الأسود من سان لوران Saint Laurent.



الفساتين الأنيقة الكلاسيكية من دلال النقبندي

دلال النقبندي



بسهرات عيد الفطر المسائية، ليس لكِ إلا الفساتين الكلاسيكية، كهذا الفستان الأسود من الفاشينيستا فاطيمة، مع الدانتيل المنفوش البولكا دوت، نسقيه على طريقتها بشنطة ميني بهذا اللون الفوشي الفاقع، أو يمكنكِ اختيار إحدى اللمسات الميتالك التي مازالت رائجة هذا الصيف.

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صيحات رمضان ٢٠١٩ اعتمدتها البلوجرز



صوفيا جودسون بالفستان العباية بالألوان النود

صوفيا جودسون



إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة غاية في الرقة والهدوء، فالفستان العباية من المدونة العالمية صوفيا جودسون، سوف يمنحكِ ما تبحثين عنه، بخاصة وأنه يمكنكِ تنسيق اللوك بطريقة حيادية كالحذاء والحجاب بألوان النود الروز نفسها.

إطلالات يومية تناسب المحجبات في رمضان



سحر فؤاد باطلالة شبابية منعشة

سحر فؤاد



لمسة من الألوان الفاتحة والبسيطة ستكون مناسبة لعيد الفطر والصيف كذلك، كالبنطلون الواسع بدرجات البيج من سهر فؤاد، مع القميص الطويل جدًّا باللون الأبيض، تنسيق مريح وعملي ومحتشم للمحجبات، يمكنكِ معه اعتماد الحقائب الشفافة أو الملونة، لتضيف لمسة من البهجة للوك.

أفكار لتنسيق البدلة الرسمية من وحي المدونات المحجبات

للمحجبات .. إطلالات من وحي المدونة دلال الدوب

أزياء محجبات ربيعية يزينها حزام الخصر