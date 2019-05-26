انت الان تتابع تفاصيل خبر زلزال بقوة "8 ريختر" يضرب 4 دول في أمريكا الجنوبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 02:50 مساءً - ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول لاتينية هي الإكوادور وبيرو وكولومبيا والبرازيل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، إن مركز الزلزال وقع على بُعد 83 كيلومتراً جنوبي بلدة لاغوناس شمالي بيرو، وعلى عمق 105 كيلومترات.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الهزة في ليما، عاصمة بيرو، استمرت نحو دقيقتين وعشر ثوانٍ.