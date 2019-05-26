انت الان تتابع تفاصيل خبر قطريون يعاقبون "تويتر" بالمقاطعة.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 02:50 مساءً - يستعد ناشطون قطريون لشن حملةِ مقاطَعة لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بعد اتهامه بحذف حسابات لمواطنِين قطريين.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى مساء غدٍ الاثنين؛ وذلك احتجاجاً على تدخلات مكتب "تويتر" في دبي ضد النشطاء القطريين، وعدم وقف حسابات تابعة لدول حصار قطر، خصوصاً الإمارات والسعودية، التي تتلاعب بالرأي العام.

واتهم ناشطون "تويتر" بانتهاك حرية التعبير، في ظل الحملة التي يقودها مغردو دول الحصار ضد قطر.

ومن خلال وسم "#مقاطعة_تويتر_الاحد_26"، حثَّ مغردون على المشاركة في حملة المقاطعة؛ احتجاجاً على سياسة "تويتر"، وبالفعل لاقت تفاعلاً واسعاً كما رصد "الخليج 365".

وقال الناشط عبد الله الملا: "معكم بإذن الله.. خلّوهم يشوفون أن أهل قطر يد وحدة وما يرضيهم إغلاق حسابات الشرفاء، ومنها أنكم تتفرغون للعبادة في هذا اليوم اللي ممكن تكون فيه ليلة القدر".

Advertisements

أما حساب جميل طه فكتب: "تقوم إدارة تويتر بالتضييق على المغردين من دول عربية وأجنبية الذين يقفون مع قطر، في التعبير عن آرائهم الشخصية ومنعهم من التغريد وإغلاق حساباتهم، وذلك من خلال إدارتها الموجودة في الإمارات، هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً".

أما حساب "سِمىِّ آلَنّور"، فقال: "فلنتكاتف ضد مكتب تويتر في دبي الذي يكيل بمكيالين مع المغردين القطريين".

يشار إلى أن "تويتر" افتتح مكتباً إقليمياً له للعمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي عام 2015.

وتشير إحصاءات إلى أن هناك 5.8 ملايين مُغرِّد في العالم العربي، وكانت إحصاءات نشرها موقع "تويتر" أشارت إلى وجود 2.88 مليار مغرّد نشط على الموقع.

واللافت أن "تويتر" لا يتعامل مع الحسابات التي تُعرف بـ"الذباب الإلكتروني" التابع للسعودية، ويشن حملات تشويه ضد قطر منذ شن الحصار عليها في عام 2017، وهو الأمر الذي أثار استياءً واسعاً.