"نانيس" تطلب الخلع: "بيلبس كلسون أبيض.. طلع فلاح"

زواج لم يدم طويلًا فعلى مدار عدة أشهر كانت كافية لإقدام الزوجة الثلاثينية "نانيس" على رفع دعوى خلع من زوجها الأربعيني، وذلك بسبب فرق الثقافة الاجتماعية بينهما.

ففى الدعوى القضائية التي حملت رقم 1588/2018، روت "نانيس" تفاصيل المعاناة التي عاشتها مع زوجها، الذي تعرفت عليه عن طريق جارتها التي نصحتها بالذهاب إليه حينما أرادت تجديد منزلها، وهناك تعارفت عليه وبدأت تنجذب إلى مظهره "الشيك" حد وصفه، كما أن ظروفهما متشابه، فهو رجل منفصل عن زوجته، مثلما هي انفصلت من قبل عن زوجها.

وطيلة فترة التعارف انجذبت "نانيس" لطريقة تعامله مع من حوله وملابسه والصفات المشتركة بينهما، مما جعلها توافق على الزواج منه.

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ومنذ شهر العسل بدأت تلاحظ الزوجة الثلاثينية تصرفات مناقضة لشخصية زوجها: "كل الأقنعة اللي كان لابسها قبل الجواز وقعت.. بقى معترض على صوت ضحكتي وأني مش محجبة وبقى يقارني بمراته الأولى".

"عاوزني أعمله زي سي السيد" مشاجرات كثيرة دارت بين الزوجين، فهي لا تعد تستحمل تصرفاته خاصة طريقة تعامله في المنزل: "طريقته في البيت كأنه راجل فلاح في الأرض بيلبس كلسون أبيض ولما جبتله بوكسر رفض يلبسه بحجة ده للعيال الفرافير.. وبيقعد قدام الشغالة ياكل على الأرض.. لكن برا البيت بيبقى باشا يركب العربية وساعة وبرفان يجنن وببدلة شيك جدًا.. لكن بيكون لابس تحت البدلة كلسون أبيض".

طلبت "نانيس" الطلاق من زوجها بشكل ودي لكنه لم يرتضي بذلك، فترك المنزل طيلة شهرين لذلك لجأت للمحكمة لرفع دعوى خلع وإنهاء حياتها الزوجية.

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