فطار اليوم: طاجن سمك مكريل بأرز الصيادية

مع قرب انتهاء شهر رمضان، تكون ست البيت قد استهلكت العديد من الأفكار المختلفة حول أطباق الدجاج واللحوم.

وتبتعد الكثير من السيدات عن تقديم الأسماك، اعتقادا منهن أنها تسبب العطش، وهذا اعتقاد خاطئ، لذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل طاجن السمك المكريل مع رز الصيادية، لتقديمه على مائدة إفطار رمضان.

المكونات

3 سمكات مكريل.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملح، فلفل، كمون، كزبرة "حسب الرغبة".

عصير 3 ليمونات مع الاحتفاظ بالقشر.

3 ثمرت طماطم مقطعه حلقات.

3 ثمرات فلفل رومي حلقات.

فلفل حامي "حسب الرغبة".

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حبتين بطاطس مقطعه حلقات.

زيت.

طريقة التحضير

يغسل السمك جيدا ويقطع حلقات، ثم ينقع في الملح والخل والليمون.

تجهز التتبيله بمزج الثوم والملح، والفلفل والبهارات، والكمون والكزبرة، والليمون والخل.

يغسل السمك من ماء النقع ثم يتبل بالتتبيله السابقة، وتدخل الثلاجة لمدة ساعتين.

يجهز الخضروات وترص في الطاجن ثم يوضع فوقه السمك، ثم يوزع فوقه الزيت.

يلف الطاجن بورق الفويل ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجه لمدة 20 دقيقة.

يقدم الطاجن ساخنا بجانب أرز الصيادية وسلطة الطحينة.

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