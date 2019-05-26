طفلة تنتقم من صديقتها وتقتل ابنة خالتها ذات الـ5 أعوام: "عايرتها بالفقر"

حادثة أثارت موجة من الغضب في الشارع التونسي، مشاجرة بين طفلتين شهدتها مدينة الطفالة في تونس، تطورت إلى مصرع طفلة عمرها 5 سنوات.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "موازييك" التونسية، أن خلاف نشب بين ابنة خالة الطفلة الضحية وصديقتها ذات الـ14 عامًا، حيث شعرت بالإهانة حينما وصفتها بالفقر، فما كان منها إلا أن قررت الانتقام واستدرجت الطفلة إلى منزلها بعد موعد الإفطار، حيث أعطتها "آيس كريم"، وداخل منزلها خنقتها حتى الموت.

وجرى القبض على الفتاة المتهمة، التي اعترفت بارتكابها الجريمة في حق الطفلة الصغيرة، انتقاما من ابنة خالتها.

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وشهدت تونس جرائم عدة خلال الأيام الماضية، بينها قتل شاب لوالدته، وطعن شاب لابن خالته، وأيضًا إلقاء أم لنجلها، لتثير هذه الحوادث جدل وغضب في الشارع التونسي.

وبحسب التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي الذي نشره موقع موسوعة قاعدة البيانات "ناميبو"، فأن تونس تحتل المرتبة 10 عربيًا و53 دوليًا من مجموع 125 دولة في ارتفاع نسبة الجريمة للعام 2017، وتشمل الجريمة القتل والسطو والسرقة والاغتصاب.

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