علامة "فاخرة" جديدة تتعاون مع "إتش آند إم".. وتصدر هذه المجموعة المحدودة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد التعاون الناجح لكل من ألكساندر وانغ، بالمان، إرديم وموسكينو مع العلامة الشعبية "إتش آند إم"، حان الآن دور العلامة الإيطالية الشهيرة بالفساتين الراقية والفاخرة "غيامبييستا فالي" لتجرب حظها، حيث كشفت عن المجموعة الجديدة من التعاون خلال حفل عشاء amfAR خلال مهرجان كان السينمائي.

ارتدت كل من كيندال جينر وكيارا فيراغني وكريس لي وروس لينش وإتش إي آر القطع الأولى من مجموعة Giambattista Valli x H&M.

وفي الواقع، هذه القطع هي جزء من مجموعة ما قبل ربيع وصيف 2019 التي تم جمعها مسبقًا، والتي سيتم بيعها في إصدارات محدودة في 12 متجرًا من متاجر "إتش آند إم" في جميع أنحاء العالم، وعبر متجرها الإلكتروني في الـ 25 من مايو.

وتم تحديد موعد يوم الـ 7 من نوفمبر لإطلاق تشكيلة الخريف والشتاء Giambattista Valli x H&M في مجموعة مختارة من المتاجر.

وفي بيان صحفي صرح المصمم الإيطالي فالي: "أنا متحمس جدًا لهذا التعاون، إتش إند إم تتيح لي الفرصة لتقديم رؤيتي للأزياء إلى جمهور أوسع، الهدف هو مشاركة حبي للجمال والمساهمة في اللحظات الاستثنائية لكل واحدة، وصِناعة قصص حب في جميع أنحاء العالم".