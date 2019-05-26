الامارات | أزمة «شيخ الحارة».. إيقاف بسمة وهبة بسبب ماجد المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «شيخ الحارة».. إيقاف بسمة وهبة بسبب ماجد المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت أزمة برنامج «شيخ الحارة» المذاع على فضائية القاهرة والناس، فصولاً جديدة، إذ قرر المجلس الأعلى للإعلاميين في مصر وقف المذيعة بسمة وهبة وبرنامجها.

وأكد رئيس «الأعلى للإعلاميين» طارق سعد أن المجلس اتخذ قراراً بوقف بسمة وهبة، بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التى استضافت فيها الفنان ماجد المصرى، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني حيث أساء فيها ماجد للأفارقة وحملت تصريحاته تحريضاً عنصرياً.

بينما علقت بسمة وهبة على قرار المجلس قائلة: "اول مره اعرف ان فيه قرارات رسميه بتطلع الساعه ٢:٣٠ بعد منتصف الليل.. دي جديده". Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Ù�ÙŠØ³Ø¨ÙˆÙƒ ØªÙˆÙŠØªØ± Ù„ÙŠÙ†ÙƒØ¯ÙŠÙ† Pin Interest Ø¬ÙˆØ¬Ù„ + Whats App

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