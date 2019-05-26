قواعد “الإتيكيت” تكشف طرق التعامل مع الرجل متعدّد العلاقات

القاهرة - لايف ستايل
“الإتيكيت” هو فن الاستقبال والتعامل مع الآخرين، وهناك بعض الأمور التي يجب علينا إتباعها عند الزيارات والمناسبات المختلفة، كما أنه لفظ شائع بين السيدات والفتيات ونظام وعادات وتقاليد وأصول يجب إتباعها في الحياة العامة.
“الرجال أنواع” منهم الكلاسيكي والمثقف ولكن أسوئهم “ الرجل متعدّد العلاقات” ما تجديه مبتسم وقادر على التواصل مع الفتيات وفتح حوار مشترك معهن، يفضل الجلوس مع التجمعات النسائية. ولكي تكسبين قلبه يجب أن تعرفين مفاتيحه، لذلك تٌقدم هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية مجموعة من النصائح عند التعامل مع هذا الرجل:
- كوني واثقة بنفسك، دافعي عن جمالك باستمرار.
- اهتمي بأناقتك وبإطلالتك.
- ارتداء الملابس الجديدة وتغير موديل.
- تجاهلي سلوكه وتجنبي النزاعات أمام الأولاد.
- حث الزوج على الصلاة والتقرب إلى الله.
- اطلبي منه الذهاب إلى استشاري علاقات أسرية
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