محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:
قالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن أكثر من 24 من ضباط إنفاذ القانون بالشرطة الماليزية، قاموا بالتنكر في هيئة طباخين ونوادل بالمطاعم لاكتشاف المسلمين الذين لا يصومون خلال الشهر الكريم.
وأضافت أن هناك مجموعة من الشرطة في منطقة سيجامات في ولاية جوهور الماليزية ستقوم بمراقبة أكثر من 200 كشك لرصد المخالفين.
وماليزيا من الدول المسلمة، التي تحظر الإفطار في الأماكن العامة خلال نهار رمضان، وتعاقب من يفعل ذلك، لاعتباره نوع من أنواع الخروج على آداب التعايش الاجتماعي.
وأوضحت "فوكس نيوز" أن ضباط إنفاذ القانون سيقومون بتصوير المخالفين سرا وإبلاغ المجلس الديني المحلى.
وفي ولاية جوهور الماليزية، يمكن سجن المسلمين الذين يقبض عليهم أثناء الأكل، وتكون العقوبة إما الصوم لمدة 6 أشهر، أو الغرامة.
وعلقت مجموعة "الأخوات في الإسلام" على هذه الخطة واصفة إياها بالمخزية.
وقالت في بيان لها: "نطالب بقوة جميع الأطراف منع أعمال التجسس المشينة تلك".
وصرح محمد ماسني واكيمان، رئيس مجلس بلدية سيجامات بأنه: "مجلس البلدية لا يريد أن يُنظر إليه على أنه لا يبذل أي جهد في قضية أكل المسلمين في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، لأنه فعل لا ينم فقط على عدم احترام الفرد للإسلام، بل ينعكس أيضا على البلدية نفسها، حيث يتم ذلك من خلال أكشاك مصرح بها".
كانت هذه تفاصيل خبر "العقوبة صيام 6 أشهر".. ضباط يتنكرون في زي طباخين لملاحقة الفاطرين بماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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