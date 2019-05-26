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انت الان تتابع تفاصيل خبر سب الصحابة يُشعل أزمة وإقالات في التلفزيون الإيراني والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 12:50 مساءً - استجاب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، فوراً، لمطالبة النواب السُّنة في البرلمان الإيراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما اعتبروه "إساءة من التلفزيون الحكومي إلى أهل السُّنة".
وذكرت رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أنها طردت بتوجيه من المرشد خامنئي، المسؤولين عن البث المباشر من عملهم في القناة الخامسة؛ بسبب إساءات إلى الصحابة أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، في برنامج كان قد بُثّ مباشرة على الأثير.
كما وجَّه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بطرد مدير البرنامج ومُعِدّه، وتوجيه تحذير شخصي شديد اللهجة إلى مدير القناة.
وقبل ساعات، ناشد النواب السُّنّة في البرلمان الإيراني المرشد الإيراني اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما اعتبروه "إساءة من التلفزيون الحكومي إلى أهل السُّنّة".
واعتبر النواب السُّنة في رسالتهم، أن هذه الإساءات تتعارض مع توصيات خامنئي، وأثارت قلق السُّنة في إيران، وطالبوا المرشد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الإساءات، وإعلانها للرأي العام.
يشار إلى أن خامنئي كان أصدر في العام 2010، فتوى بتحريم الإساءة إلى أزواج النبي والنيل من الصحابة ورموز أهل السُّنة والجماعة، ولاقت حينها اهتماماً في الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.
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