بالصور| العباءة المفتوحة أفضل إطلالة لصلاة عيد الفطر

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مع اقتراب العيد تبدأ الفتيات في البحث عما ترتديه في صلاة العيد، فتحتار بين الفستان أو شراء عباءة مختلفة عما كانت ترتديه طوال شهر رمضان خلال صلاة التراويح.

وتقول مصممة الأزياء هبة ناجي، أن موضة هذا الصيف هو العبائة المفتوحة ذات حزام الوسط.

وأكدت "هبة" لـ "هن" أن العباءة المفتوحة تتميز هذا العام بألوانها الفتاحة وألوان الباستيل الهادئة، التي تعطي للفتاة المظهر الأنيق الذي يتميز بالبساطة.

وأكدت مصممة الأزياء، أن تلك العبائات مناسبة أيضا للموجه الحارة التي تتسم بها تلك الأيام، لأنها مصممة من أقمشة الحرير أو الكريب والشيفون مع مزيج من الأقطان.

وتنوعت تلك الصميمات بين تزينها بالدانتيل أو اللولو أو الشغل العربي، أو التطريز اليدوي.

ولم تقتصر التصميمات على الأقمشة السادة فقط بل هناك المنقوشة والمقلمة والمنقطة والعديد من التصميمات، التي تتيح أن يستخدمها بإطلالة كاجوال أو كلاسيكية، وذلك وفقا لما ترتديه الفتاة من تحتها سواء بنطلون جينز أو قماش، أو اللجول للأحذية الكلاسكية ذات الكعب أو حتى كوتشي.

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